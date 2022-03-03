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Окупанти розбомбили ТЕЦ в Охтирці

Окупанти розбомбили ТЕЦ в Охтирці

Київ • УНН

 • 290992 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. На Сумщині російська авіація бомбить українське місто Охтирку, розбомбили теплоелектроцентраль. Про це повідомив у Facebook міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко, пише УНН.

Цитата

“Щойно Охтирка знов була піддана авіабомбардуванню, розбомбили охтирську ТЕЦ, розбомбилт залізничний вокзал і ще декілька бомб було скинуто на місто Охтирку. Вся інформація буде трошки пізніше”, - повідомив він.

Додамо

Інформацію підтвердив також глава Сумщини Дмитро Живицький.

“Російська авіація бомбить мирне українське місто. Бомба потрапила в ТЕЦ. Обстріляні житлові квартали”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше

Кілька днів тому в Охтирці на Сумщині російські окупанти підірвали нафтобазу, після чого спалахнула пожежа.

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