Окупанти розбомбили ТЕЦ в Охтирці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На Сумщині російська авіація бомбить українське місто Охтирку, розбомбили теплоелектроцентраль. Про це повідомив у Facebook міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко, пише УНН.
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“Щойно Охтирка знов була піддана авіабомбардуванню, розбомбили охтирську ТЕЦ, розбомбилт залізничний вокзал і ще декілька бомб було скинуто на місто Охтирку. Вся інформація буде трошки пізніше”, - повідомив він.
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Інформацію підтвердив також глава Сумщини Дмитро Живицький.
“Російська авіація бомбить мирне українське місто. Бомба потрапила в ТЕЦ. Обстріляні житлові квартали”, - написав він у своєму Telegram-каналі.
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Кілька днів тому в Охтирці на Сумщині російські окупанти підірвали нафтобазу, після чого спалахнула пожежа.