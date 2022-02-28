В Охтирці окупанти підірвали нафтобазу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Охтирці на Сумщині російські окупанти підірвали нафтобазу, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив керівник Сумської облВЦА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Охтирка. Підірвано нафтобазу", - написав Живицький.
Деталі
За даними Живицького, це сталося о 12:30. Ймовірно, окупанти застосували вакуумні бомби. Міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко повідомляв про такі засоби ураження ворогів.
Раніше Живицький зазначав, що з усіх сторін до міста прямує ворожа техніка і є загроза вуличних боїв.
Доповнення
25 лютого в Охтирці на Сумщині під обстріл "Ураганами" потрапив дитячий садок.
Окрім того, в Охтирському районі російські танки розстріляли автобус з цивільними.