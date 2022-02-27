Російські танки на Сумщині розстріляли автобус з цивільними, "швидкі" не пропускають - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги російські військові не пропускають. Про це повідомляє Суспільне Суми, передає УНН.
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"В Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги російські військові не пропускають. Місцевість навколо замінована. Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять на місце, щоб надати медичну допомогу постраждалим", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.