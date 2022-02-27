Российские танки в Сумской области расстреляли автобус с гражданскими, "скорые" не пропускают - СМИ

Детали

"В Ахтырском районе на Сумщине российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи российские военные не пропускают. Местность вокруг заминирована. Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

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Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.