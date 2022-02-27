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15 марта, 19:03 • 75711 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118364 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111823 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106442 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92183 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91532 просмотра

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Российские танки в Сумской области расстреляли автобус с гражданскими, "скорые" не пропускают - СМИ

Киев • УНН

 • 317728 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Ахтырском районе в Сумской области русские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи российские военные не пропускают. Об этом сообщает Общественное Сумы, передает УНН.

Детали

"В Ахтырском районе на Сумщине российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи российские военные не пропускают. Местность вокруг заминирована. Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

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Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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