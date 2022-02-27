Під Києвом російські військові розстріляли авто цивільних, є жертва - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Біля селища Бабинці Бучанського району, Київська область, російські військові відкрили вогонь по авто з цивільними, є жертва. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі, передає УНН.
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"Окупанти розстріляли цивільну автівку!!! Біля селища Бабинці Бучанського району російські військові відкрили вогонь по авто з цивільними. Одного чоловіка вбито іншого поранено", - написав журналіст.
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