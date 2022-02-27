У Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерхівку, спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Бучі, Київська область, по вулиці Вокзальна 101 сталося попадання снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні о 08:20 у місті Буча по вулиці Вокзальна 101 сталося попадання снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням.
За даними рятувальників, пожежа локалізована. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 од. техніки. Підрозділи ДСНС залишили місце події в зв’язку з обстрілами.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.