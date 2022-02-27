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15 марта, 19:03 • 76858 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118877 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106676 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92874 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91955 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80519 просмотра

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В Буче снаряд попал в девятиэтажку, вспыхнул пожар

В Буче снаряд попал в девятиэтажку, вспыхнул пожар

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Буче, Киевская область, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня в 08:20 в городе Буча по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.

По данным спасателей, пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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