В Буче снаряд попал в девятиэтажку, вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Буче, Киевская область, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня в 08:20 в городе Буча по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.
По данным спасателей, пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.