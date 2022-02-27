Под Киевом российские военные расстреляли авто гражданских, есть жертва - журналист

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15 марта, 19:03 • 74473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117637 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111418 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106063 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91426 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91132 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79881 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115260 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123619 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126716 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Возле поселка Бабинцы Бучанского района, Киевская область, российские военные открыли огонь по авто с гражданскими, есть жертва. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты расстреляли гражданскую машину!!! Возле поселка Бабинцы Бучанского района российские военные открыли огонь по авто с гражданскими. Один мужчина убит другой ранен", - написал журналист.

Ранее

В Буче, Киевская область, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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