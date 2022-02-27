Под Киевом российские военные расстреляли авто гражданских, есть жертва - журналист

Цитата

"Оккупанты расстреляли гражданскую машину!!! Возле поселка Бабинцы Бучанского района российские военные открыли огонь по авто с гражданскими. Один мужчина убит другой ранен", - написал журналист.

Ранее

В Буче, Киевская область, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.