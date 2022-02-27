Под Киевом российские военные расстреляли авто гражданских, есть жертва - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Возле поселка Бабинцы Бучанского района, Киевская область, российские военные открыли огонь по авто с гражданскими, есть жертва. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале, передает УНН.
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"Оккупанты расстреляли гражданскую машину!!! Возле поселка Бабинцы Бучанского района российские военные открыли огонь по авто с гражданскими. Один мужчина убит другой ранен", - написал журналист.
Ранее
В Буче, Киевская область, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.