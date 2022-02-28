В Ахтырке оккупанты взорвали нефтебазу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Ахтырке в Сумской области российские оккупанты взорвали нефтебазу, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил руководитель Сумской облВЦА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Ахтырка. Взорвана нефтебаза", - написал Живицкий.
Детали
По данным Живицкого, это произошло в 12:30. Вероятно, оккупанты применили вакуумные бомбы. Городской голова Ахтырской территориальной общины Павел Кузьменко сообщал о таких средствах поражения врагов.
Ранее Живицкий отмечал, что со всех сторон к городу направляется вражеская техника и есть угроза уличных боев.
Дополнение
25 февраля в Ахтырке в Сумской области под обстрел "Ураганами" попал детский сад.
Кроме того, в Ахтырском районе российские танки расстреляли автобус с гражданскими.