Оккупанты разбомбили ТЭЦ в Ахтырке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Сумской области российская авиация бомбит украинский город Ахтырку, разбомбили теплоэлектроцентраль. Об этом сообщил в Facebook городской голова Ахтырской территориальной общины Павел Кузьменко, пишет УНН.
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“Только что Ахтырка вновь была подвергнута авиабомбардированию, разбомбили Ахтырскую ТЭЦ, разбомбили железнодорожный вокзал и еще несколько бомб было сброшено на город Ахтырку. Вся информация будет немножко позже", - сообщил он.
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Информацию подтвердил также глава Сумской области Дмитрий Живицкий.
"Русская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ. Обстреляны жилые кварталы”, - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее
Несколько дней назад в Ахтырке Сумской области российские оккупанты взорвали нефтебазу, после чего вспыхнул пожар.