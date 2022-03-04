На Сумщині тривають ворожі обстріли цивільних автомобілів та мирних жителів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59580 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124234 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151500 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 202477 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 196169 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184493 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156938 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118339 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110624 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 331509 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 51158 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 53386 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 42915 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 49483 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 44459 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 206880 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 331515 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 589476 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 531530 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 730545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58246 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99078 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126259 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148887 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162089 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Сумщині тривають ворожі обстріли цивільних автомобілів та мирних жителів

На Сумщині тривають ворожі обстріли цивільних автомобілів та мирних жителів

Київ • УНН

 • 213673 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні тривають обстріли цивільних автомобілів і мирних жителів Сумської області. Про це повідомив керівник Сумської облВЦА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів, і мирних жителів області. Російський ворог божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це схоже на якусь паніку, агонію. Росія не дотримується жодних норм і правил під час ведення війни!", - написав Живицький.

Деталі

За його словами, над евакуацією мирного населення Сумщини працюють уже тиждень, з першого дня війни.
Живицький нагадав, що вчора відбулися відповідні перемовини між країнами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська та російська сторона досягли порозуміння щодо забезпечення гуманітарних коридорів. 

"І ми очікуємо, що буде можливість, щоб завезти ліки, продукти харчування, одяг, щоб забезпечити життєдіяльність на території області. Я мав розмову з президентом України, де було проговорено можливості завезення в міста, які знаходяться в облозі, продуктів харчування, ліків", - повідомив Живицький.

Він наголосив, що наразі є дуже високі ризики, що коли будуть вивозитися організовані групи людей, можуть повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли росіяни віроломно розстрілювали мирних мешканців.
"Зелених коридорів" для евакуації на даний момент в області немає!", - наголосив Живицький.

Доповнення

На Сумщині російська авіація бомбить українське місто Охтирку, розбомбили теплоелектроцентраль.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33