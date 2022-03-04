На Сумщині тривають ворожі обстріли цивільних автомобілів та мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні тривають обстріли цивільних автомобілів і мирних жителів Сумської області. Про це повідомив керівник Сумської облВЦА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Сьогодні продовжуються обстріли і цивільних автомобілів, і мирних жителів області. Російський ворог божеволіє, не знає, що робити, бо наземна операція захлинулась. Обстрілюються мирні люди, об'єкти критичної інфраструктури, житлові масиви. Це схоже на якусь паніку, агонію. Росія не дотримується жодних норм і правил під час ведення війни!", - написав Живицький.
Деталі
За його словами, над евакуацією мирного населення Сумщини працюють уже тиждень, з першого дня війни.
Живицький нагадав, що вчора відбулися відповідні перемовини між країнами.
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"І ми очікуємо, що буде можливість, щоб завезти ліки, продукти харчування, одяг, щоб забезпечити життєдіяльність на території області. Я мав розмову з президентом України, де було проговорено можливості завезення в міста, які знаходяться в облозі, продуктів харчування, ліків", - повідомив Живицький.
Він наголосив, що наразі є дуже високі ризики, що коли будуть вивозитися організовані групи людей, можуть повторяться трагедії, які були в Грузії, на Луганщині, Донеччині, коли росіяни віроломно розстрілювали мирних мешканців.
"Зелених коридорів" для евакуації на даний момент в області немає!", - наголосив Живицький.
Доповнення
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