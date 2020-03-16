В Сумской области госпитализирован один человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Сумскую областную инфекционную больницу госпитализирован один человек с подозрением на коронавирус, который провоцирует заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
Так, во время аппаратного совещания, которое проводится в каждый понедельник, и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко проинформировала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Сумах стабильна - больных COVID-19 среди сумчан нет.
"Со слов чиновницы, на выходных в лечебные учреждения обратились два ребенка, в которых были отобраны материалы и отправлены на исследование. Также в областной инфекционной больнице на лечении находится один человек с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, однако сейчас идет его обследование, результаты пока неизвестны", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Сумах стабильная - больных COVID-19 среди сумчан нет.
Напомним, в Украине подтверждены пять случаев COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильное.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.