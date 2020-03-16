На Сумщині госпіталізовано одну особу з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До Сумської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано одну особу з підозрою на коронавірус, який провокує захворювання COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.
Так, під час щопонеділкової апаратної наради в.о. начальника відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко проінформувала, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Сумах є стабільною – хворих на COVID-19 серед сумчан немає.
"За словами посадовиці, протягом вихідних до лікувальних закладів звернулись дві дитини, у яких було відібрано матеріали та відправлені на дослідження. Також в обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває одна особа з підозрою захворювання на коронавірусну інфекцію, однак наразі триває її обстеження, результати поки що невідомі", - йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Сумах є стабільною – хворих на COVID-19 серед сумчан немає.
Нагадаємо, в Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.
Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.