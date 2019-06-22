Суд в Италии объявит решение по делу нацгвардейца Маркива 12 июля

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 58379 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 123353 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 109808 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 167629 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 215615 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 190356 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 232648 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205262 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 467068 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238107 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 107188 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 38430 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 68911 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 42092 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 66992 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 235213 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 216183 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 301810 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 467068 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 563049 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 167629 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 72693 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 69610 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 75345 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 105678 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суд в Италии объявит решение по делу нацгвардейца Маркива 12 июля

Киев • УНН

 • 9125 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Суд в Италии объявит решение по делу нацгвардейца Маркива 12 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Суд в Италии объявит решение по делу нацгвардейца Маркива 12 июля

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинской армии в мае 2014 года у Славянска Донецкой области.

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего в Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад.

Опровергая тезисы обвинения, защитник сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французского фоторепортера Уильяма Ругелона, журналистку Corriere della sera Иларию Морани и фотографа Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского потерпевшего. Делла Валле заметил, что показания Ругелона предоставлены французским следователям в октябре 2014 года отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Вспоминая свидетельство тому же француза, адвокат также отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и отмечает, что стреляли "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли результате минометного огня со стороны боевиков.

Защитник украинцев Раффаэле Делла Валле во время выступления не воспользовался ни одним фото или видео, только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

Как сообщил "Радио Свобода" конфиденциальный источник в прокуратуре Павии, они были готовы к критическому выступления защиты, но считают неуместным критику со стороны Делла Валле чрезмерного использования аудиовизуальных средств для демонстрации аргументов обвинения.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи. Речи защитников слушала, среди прочих, делегация министерства юстиции Украины.

Напомним, почти два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35