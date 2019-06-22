Суд в Италии объявит решение по делу нацгвардейца Маркива 12 июля

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинской армии в мае 2014 года у Славянска Донецкой области.

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего в Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад.

Опровергая тезисы обвинения, защитник сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французского фоторепортера Уильяма Ругелона, журналистку Corriere della sera Иларию Морани и фотографа Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского потерпевшего. Делла Валле заметил, что показания Ругелона предоставлены французским следователям в октябре 2014 года отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Вспоминая свидетельство тому же француза, адвокат также отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и отмечает, что стреляли "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли результате минометного огня со стороны боевиков.

Защитник украинцев Раффаэле Делла Валле во время выступления не воспользовался ни одним фото или видео, только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

Как сообщил "Радио Свобода" конфиденциальный источник в прокуратуре Павии, они были готовы к критическому выступления защиты, но считают неуместным критику со стороны Делла Валле чрезмерного использования аудиовизуальных средств для демонстрации аргументов обвинения.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи. Речи защитников слушала, среди прочих, делегация министерства юстиции Украины.

Напомним, почти два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.