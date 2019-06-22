Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області.

Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив на суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

За його словами, прокуратура міста Павії та родина загиблого на Донбасі італійського фотографа намагаються призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому.

Спростовуючи тези обвинувачення, захисник зосередився на детальному аналізі інформації від трьох ключових свідків, за даними яких прокурор Андреа Дзанончеллі реконструював факти та створив обвинувальну базу. Йдеться про потерпілого тоді французького фоторепортера Вільяма Руґелона, журналістку Corriere della sera Іларію Морані і фотографа Марчелло Фаучі.

Адвокат українця до дрібниць проаналізував виступи і поведінку згаданих свідків, особливо французького потерпілого. Делла Валле зауважив, що свідчення Руґелона надані французьким слідчим у жовтні 2014 року відрізняються від його показань італійцям у листопаді 2018 року.

Згадуючи свідчення того ж француза, адвокат також заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км, хоча прокуратура відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

Захисник українця Раффаеле Делла Валле під час виступу не скористався жодним фото чи відео, лише підготовленою промовою, написаною від руки на 200 сторінок з використанням латинських сентенцій, цитат політиків, письменників та досліджень з психології.

Як повідомило Радіо Свобода конфіденційне джерело у прокуратурі Павії, вони були готові до критичного виступу захисту, але вважають недоречною критику з боку Делла Валле щодо надмірного використання аудіовізуальних засобів для демонстрації аргументів обвинувачення.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

Нагадаємо, майже два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері – вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.