Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 2240 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 16167 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 29215 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 46343 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 63419 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 74585 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 145197 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 93145 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70350 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 311398 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
51%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 53145 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 68790 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 41644 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 16600 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 27167 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 145245 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 311428 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 246261 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 358445 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 370993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 2240 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 8820 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 11820 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 15372 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 27865 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

Київ • УНН

 • 9127 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Суд в Італії оголосить рішення у справі нацгвардійця Марківа 12 липня

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області.

Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив на суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

За його словами, прокуратура міста Павії та родина загиблого на Донбасі італійського фотографа намагаються призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому.

Спростовуючи тези обвинувачення, захисник зосередився на детальному аналізі інформації від трьох ключових свідків, за даними яких прокурор Андреа Дзанончеллі реконструював факти та створив обвинувальну базу. Йдеться про потерпілого тоді французького фоторепортера Вільяма Руґелона, журналістку Corriere della sera Іларію Морані і фотографа Марчелло Фаучі.

Адвокат українця до дрібниць проаналізував виступи і поведінку згаданих свідків, особливо французького потерпілого. Делла Валле зауважив, що свідчення Руґелона надані французьким слідчим у жовтні 2014 року відрізняються від його показань італійцям у листопаді 2018 року.

Згадуючи свідчення того ж француза, адвокат також заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км, хоча прокуратура відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

Захисник українця Раффаеле Делла Валле під час виступу не скористався жодним фото чи відео, лише підготовленою промовою, написаною від руки на 200 сторінок з використанням латинських сентенцій, цитат політиків, письменників та досліджень з психології.

Як повідомило Радіо Свобода конфіденційне джерело у прокуратурі Павії, вони були готові до критичного виступу захисту, але вважають недоречною критику з боку Делла Валле щодо надмірного використання аудіовізуальних засобів для демонстрації аргументів обвинувачення.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

Нагадаємо, майже два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері – вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60