На столичном Подоле произошло ДТП с участием патрульной полиции

"На Подоле произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и легкового авто. По предварительной информации пострадавших и погибших в результате столкновения нет. Сейчас идет оформление ДТП", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Мукачево.

Как сообщал УНН, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.