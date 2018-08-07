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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 20161 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80917 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119431 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127279 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166658 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152478 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130360 просмотра

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7 марта, 08:52 • 179469 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118302 просмотра

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На столичном Подоле произошло ДТП с участием патрульной полиции

На столичном Подоле произошло ДТП с участием патрульной полиции

Киев  •  УНН

 • 8567 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня, в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"На Подоле произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и легкового авто. По предварительной информации пострадавших и погибших в результате столкновения нет. Сейчас идет оформление ДТП", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Мукачево.

Как сообщал УНН, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.

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