На столичном Подоле произошло ДТП с участием патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня, в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.
"На Подоле произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и легкового авто. По предварительной информации пострадавших и погибших в результате столкновения нет. Сейчас идет оформление ДТП", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло в Мукачево.
Как сообщал УНН, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.