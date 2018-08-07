На столичному Подолі сталася ДТП за участю патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні, у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульної поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.
"На Подолі сталося ДТП за участю автомобіля патрульної поліції та легкового авто. За попередньою інформацію постраждалих та загиблих внаслідок зіткнення немає. Зараз їде оформлення ДТП",- розповіли у прес-службі.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля патрульної поліції сталося у Мукачеві.
Як повідомляв УНН, у Львові, на вулиці Варшавській автомобіль патрульної поліції скоїв наїзд на пішохода.