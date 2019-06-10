На столичной набережной из Днепра достали тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Из Днепра на Оболонской набережной в столице достали тело утопленника. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Информацию о том, что в Оболонском районе столицы на Оболонской набережной, в реке Днепр находится тело человека, спасатели получили 9 июня в 19:01.
На место происшествия отправились водолазы.
"На расстоянии 15 м от берега на глубине 2 м тело утопленника 1964 года рождения было найдено. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам", - указали в ГСЧС.
Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве из Русановского канала достали тело мужчины.