На столичной набережной из Днепра достали тело мужчины

Информацию о том, что в Оболонском районе столицы на Оболонской набережной, в реке Днепр находится тело человека, спасатели получили 9 июня в 19:01.

На место происшествия отправились водолазы.

"На расстоянии 15 м от берега на глубине 2 м тело утопленника 1964 года рождения было найдено. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам", - указали в ГСЧС.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве из Русановского канала достали тело мужчины.