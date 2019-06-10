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На столичній набережній з Дніпра дістали тіло чоловіка

На столичній набережній з Дніпра дістали тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. З Дніпра на Оболонській набережній у столиці дістали тіло потопельника. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у місті Києві.

Інформацію про те, що в Оболонському районі столиці на Оболонській набережній, у річці Дніпро знаходиться тіло людини, рятувальники отримали 9 червня о 19:01.

На місце події відправилися водолази.

"На відстані 15 м від берега на глибині 2 м тіло потопельника 1964 року було знайдено. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам", - вказали у ДСНС.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві із Русанівського каналу дістали тіло чоловіка.

Українські Національні Новини

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