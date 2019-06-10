На столичній набережній з Дніпра дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. З Дніпра на Оболонській набережній у столиці дістали тіло потопельника. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у місті Києві.
Інформацію про те, що в Оболонському районі столиці на Оболонській набережній, у річці Дніпро знаходиться тіло людини, рятувальники отримали 9 червня о 19:01.
На місце події відправилися водолази.
"На відстані 15 м від берега на глибині 2 м тіло потопельника 1964 року було знайдено. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам", - вказали у ДСНС.
Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Києві із Русанівського каналу дістали тіло чоловіка.