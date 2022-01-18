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Украинские полярники из станции "Академик Вернадский" записали "песни" тюленей

Киев • УНН

 • 15901 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Украинские полярники записали звуки тюленей Ведделла в районе антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Детали

"В общей сложности было известно об около 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов – в ультразвуковом спектре. Это разные "чириканье", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн". Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах — выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц", — говорится в сообщении.

Раньше считали, что такие высокочастотные звуки тюленям не присущи, поэтому их функциональное значение ученые еще должны выяснить.

Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу.

Поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Весной во время сезона размножения Ведделей (с сентября по ноябрь) украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение. Для этого в двух проливах у острова в лунках, которые активно использовали животные, были установлены 2 акустических рекордера. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

Анализ данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.

"Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (то есть вблизи "Вернадского") и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак-Мердо")", — добавили в НАНЦ.

Добавим

Тюлени Ведделла — самые южные млекопитающие, прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты. Они способны задерживать дыхание и оставаться под водой почти полтора часа подряд, иногда ныряя на глубину более 600 м. Чтобы проглотить воздух, они делают лунки или используют трещины в льду.

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