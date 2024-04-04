На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций
Киев • УНН
28-я Украинская антарктическая экспедиция вернулась домой после года исследовательской работы на станции "Академик Вернадский", а команда 29-й экспедиции продолжила мониторинг метеорологии, биологии, геофизики и поддержку деятельности станции.
На украинской станции "Академик Вернадский" произошла смена годовых экспедиций: 28-я Украинская антарктическая экспедиция отправляется домой после года работы на ледяном континенте, а на ее место "заступает" команда 29-й УАЭ, сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.
Детали
Участники 28-й зимовки покинули станцию. В ближайшее время украинский ледокол "Ноосфера" доставит их, а также участников сезонной экспедиции в Чили. Оттуда полярники будут добираться в Украину самолетами и наземным транспортом.
Сообщается, что 28-я УАЭ имеет 14 участников. Целый год они проводили в Антарктике исследования по трем основным направлениям (метеорология, биология, геофизика) и поддерживали деятельность станции. В частности, осуществляли наблюдения за магнитным полем Земли, ионосферой, глобальной грозовой активностью, озоновым слоем, погодными показателями, живым миром Антарктики и тому подобное.
Важно, что благодаря совершенствованию связи и логистики, а также использованию дронов, экспедиции удалось значительно расширить географию полевых исследований в море и провести более полные наблюдения за птицами и млекопитающими.
Все упомянутые задачи продолжит выполнять 29-я УАЭ, в которой тоже 14 участников и участниц. В большинстве исследований чрезвычайно важна непрерывность, ведь часть рядов данных на нашей станции является самой длинной в Антарктике. Именно такие данные сегодня позволяют ученым со всего мира отслеживать, как изменилась Антарктика за последние 80 лет, и делать прогнозы на будущее.
29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"21 марта 2024, 21:11 • 30643 просмотра
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций
В Китае произошло землетрясение
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби
Суд не принял у Трампа залог $175 млн
В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых
Верховный Суд впервые постановил законным переход из УПЦ МП в ПЦУ
Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"
Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей
Враг продвинулся в Бердичах: DeepState обновил карту
Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО
Популярные
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко
Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт
В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники
"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций
28-я Украинская антарктическая экспедиция вернулась домой после года исследовательской работы на станции "Академик Вернадский", а команда 29-й экспедиции продолжила мониторинг метеорологии, биологии, геофизики и поддержку деятельности станции.
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в городском округе Маннай в провинции Цинхай на северо-западе Китая, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби
Белый дом отвергает предложение передать возглавляемую США Рамштайнскую группу, которая координирует поставки оружия в Украину, под руководство НАТО, настаивая на сохранении лидерской роли США.
Суд не принял у Трампа залог $175 млн
Документы на освобождение Трампа под залог в 175 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве были отклонены Верховным судом Нью-Йорка из-за отсутствия текущего финансового отчета.
В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Харькове, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, а на месте падения возник пожар.
Верховный Суд впервые постановил законным переход из УПЦ МП в ПЦУ
Верховный Суд признал законным переход религиозной общины из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.
Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"
Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт "Русский мир" из-за риска вторичных санкций, что сделало недоступными платежи по картам, снятие наличных, переводы с карты на карту и онлайн-платежи по этим картам.
Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей
Трое спасателей погибли в результате российского обстрела жилых домов в Харькове.
Враг продвинулся в Бердичах: DeepState обновил карту
Согласно обновленной карте боевых действий от аналитического канала DeepState, враг продвинулся вперед в Бердичеве Донецкой области.
Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО
Ермак и американская делегация обсудили усиление потенциала противовоздушной обороны Украины и увеличение поставок артиллерии и дальнобойных вооружений на фоне массированных воздушных атак России на украинскую инфраструктуру.