На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций

На украинской станции "Академик Вернадский" произошла смена годовых экспедиций: 28-я Украинская антарктическая экспедиция отправляется домой после года работы на ледяном континенте, а на ее место "заступает" команда 29-й УАЭ, сообщает Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Детали

Участники 28-й зимовки покинули станцию. В ближайшее время украинский ледокол "Ноосфера" доставит их, а также участников сезонной экспедиции в Чили. Оттуда полярники будут добираться в Украину самолетами и наземным транспортом.

Сообщается, что 28-я УАЭ имеет 14 участников. Целый год они проводили в Антарктике исследования по трем основным направлениям (метеорология, биология, геофизика) и поддерживали деятельность станции. В частности, осуществляли наблюдения за магнитным полем Земли, ионосферой, глобальной грозовой активностью, озоновым слоем, погодными показателями, живым миром Антарктики и тому подобное.

Важно, что благодаря совершенствованию связи и логистики, а также использованию дронов, экспедиции удалось значительно расширить географию полевых исследований в море и провести более полные наблюдения за птицами и млекопитающими.

Все упомянутые задачи продолжит выполнять 29-я УАЭ, в которой тоже 14 участников и участниц. В большинстве исследований чрезвычайно важна непрерывность, ведь часть рядов данных на нашей станции является самой длинной в Антарктике. Именно такие данные сегодня позволяют ученым со всего мира отслеживать, как изменилась Антарктика за последние 80 лет, и делать прогнозы на будущее.

29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"