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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

29-я Украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский"

Киев  •  УНН

21 марта 2024, 21:11  •  4711 просмотра

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На смену предыдущей экспедиции на станцию "Академик Вернадский" прибыла 29-я Украинская антарктическая экспедиция, которая доставила 50 тонн груза и 140 тонн топлива на следующий год на судне "Ноосфера".

На "Академике Вернадском" началась пересменка годовых экспедиций. В ночь на 21 марта судно "Ноосфера" доставило на станцию 29-ю Украинскую антарктическую экспедицию, которая должна заменить коллег. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ближайшие дни будет продолжаться разгрузка ледокола. Полярники должны переправить на берег 50 тонн грузов и 140 тонн горючего, еще на следующий год зимы. Поскольку из-за рельефа дна "Ноосфера" нельзя подойти к причалам станции, все это перевозят моторными лодками от пролива Пенола, где остановилось судно, до острова Галиндез, где находится "Вернадский".

Также зарегистрирован и специалист 28-й УАЭ передает дела команде 29-й экспедиции.

Пока "Ноосфера" пришла из Чили на станцию, участники сезонного отряда уже начали проведение запланированных исследований по биологии, геологии и геофизике. таким образом, были отобраны первые образцы возможного фитопланктона для международного проекта по изучению расширения силиконов в Антарктиде. Работа сезонной экспедиции будет продолжаться во время пересменки летних УАЭ, а также когда судно будет идти обратно в Чили. О самых интересных результатах мы расскажем отдельно.

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Дополнение

"Ноосфера" с 29-м ОАЭ на борту отправилась из порта Пунта-Аренас в Антарктику 15 марта. До ледяного континента судно добралось менее чем за неделю.

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