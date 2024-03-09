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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом

Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 13:13  •  7017 просмотра

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Украинские полярники показали редкую встречу с финвалом, вторым по величине видом китов, вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Национальный антарктический научный центр поделился кадрами со вторым по величине китом - финвалом, который посетил акваторию вблизи станции "Академик Вернадский". Об этом говорится на странице научного центра в социальной сети Facebook, передает УНН.

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом - вторым по величине китом. Один из крупнейших китов в мире посетил акваторию вблизи нашей станции "Академик Вернадский,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что неожиданная, но долгожданная встреча с китом, длина которого может достигать 26 метров, а вес - 75 тонн, произошла 6 марта в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов (именно к этой группе относится о. Галиндез, где расположен "Вернадский").

Хотя наблюдение длилось считанные минуты, но нашим полярникам удалось поработать с животным. Биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко успел сфотографировать великана, а также отобрать образцы кожи и жира от него. Их дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать о его состоянии и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике,

- добавляют в центре.

В центре добавляют, что во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах вблизи Антарктиды, однако в последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где раньше жили.

Сейчас эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка. Можем ожидать, что вскоре регистрации финвалов станут регулярными и вблизи нашей станции,

- резюмировали в центре.

Напомним

Национальный антарктический научный центр поделился кадрами с морскими слонами, которых обычно трудно встретить в той местности. Видео снял биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Тарас Перетятко.

Павел Башинский

Павел Башинский

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