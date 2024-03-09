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Українські полярники показали зустріч з другим за величиною китом - фінвалом

Київ • УНН

 • 65061 перегляди

Українські полярники показали рідкісну зустріч з фінвалом, другим за величиною видом китів, поблизу станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Українські полярники показали зустріч з другим за величиною китом - фінвалом

Національний антарктичний науковий центр поділився кадрами з другим за величиною китом - фінвалом, який відвідав акваторію поблизу станції "Академік Вернадський". Про це йдеться на сторінці наукового центру в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

Українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом - другим за величиною китом. Один з найбільших китів у світі відвідав акваторію поблизу нашої станції "Академік Вернадський,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що несподівана, але довгоочікувана зустріч з китом, довжина якого може сягати 26 метрів, а вага – 75 тонн, сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів (саме до цієї групи належить о. Галіндез, де розташований "Вернадський").

Хоч спостереження тривало лічені хвилини, але нашим полярникам вдалося попрацювати з твариною. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього. Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці,

- додають в центрі.

В центрі додають, що під час китобійного промислу у минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди, однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали.

Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції,

- резюмували у центрі.

Нагадаємо

Національний антарктичний науковий центр поділився кадрами з морськими слонами, яких зазвичай важко зустріти в тій місцевості. Відео зняв біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Тарас Перетятко.

Павло Башинський

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