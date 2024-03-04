Український полярник зняв випадкову зустріч з морськими слонами
Київ • УНН
Український полярник зняв на відео, як біля дослідницької станції "Академік Вернадський" в Антарктиді відпочивають рідкісні морські слони, яких він зустрів під час підрахунку пінгвінів та збору даних.
Національний антарктичний науковий центр поділився кадрами з морськими слонами, яких зазвичай важко зустріти в тій місцевості. Відео зняв біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Тарас Перетятко, повідомляється на сторінці наукового центру в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
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Зазначається, що біля станції "Академік Вернадський" вчені завжди можуть зустріти "неочікуваних гостей".
Того ранку біолог 28-ї УАЕ Тарас Перетятко йшов у важливій справі - рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів, які бувають в цій місцевості дуже рідко
На відео можна побачити молодих самиць морських слонів, вони мешкають на островах Субантарктики. Зазначається, що молоді тварини можуть зрідка прибути на острів для відпочинку.
Унікальні кадри: полярники вперше показали пташенят антарктичних пінгвінів06.02.24, 07:20 • 23279 переглядiв