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Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами

Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 04:18  •  11898 просмотра

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Украинский полярник снял на видео, как возле исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде отдыхают редкие морские слоны, которых он встретил во время подсчета пингвинов и сбора данных.

Национальный антарктический научный центр поделился кадрами с морскими слонами, которых обычно трудно встретить в той местности. Видео снял биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Тарас Перетятко, сообщается на странице научного центра в социальной сети Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что возле станции "Академик Вернадский" ученые всегда могут встретить "неожиданных гостей".

В то утро биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу - считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко

говорится в сообщении

На видео можно увидеть молодых самок морских слонов, они обитают на островах Субантарктики. Отмечается, что молодые животные могут изредка прибыть на остров для отдыха.

Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов6 февраля 2024, 05:20 • 22240 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
Український полярник зняв випадкову зустріч з морськими слонами
Ukrainian polar explorer films accidental encounter with sea elephants
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Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами

Украинский полярник снял на видео, как возле исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде отдыхают редкие морские слоны, которых он встретил во время подсчета пингвинов и сбора данных.

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