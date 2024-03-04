Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами
Киев • УНН
Украинский полярник снял на видео, как возле исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде отдыхают редкие морские слоны, которых он встретил во время подсчета пингвинов и сбора данных.
Национальный антарктический научный центр поделился кадрами с морскими слонами, которых обычно трудно встретить в той местности. Видео снял биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Тарас Перетятко, сообщается на странице научного центра в социальной сети Facebook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что возле станции "Академик Вернадский" ученые всегда могут встретить "неожиданных гостей".
В то утро биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу - считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко
На видео можно увидеть молодых самок морских слонов, они обитают на островах Субантарктики. Отмечается, что молодые животные могут изредка прибыть на остров для отдыха.
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов6 февраля 2024, 05:20 • 22240 просмотров
Украинский полярник снял случайную встречу с морскими слонами
Украинский полярник снял на видео, как возле исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде отдыхают редкие морские слоны, которых он встретил во время подсчета пингвинов и сбора данных.
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