Унікальні кадри: полярники вперше показали пташенят антарктичних пінгвінів

Українські полярники вперше оприлюднили відео з антарктичними пінгвінами та їхніми пташенятами. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає УНН.

Деталі

Антарктичних пінгвінів також називають чінстрапи (від англ. chin strap) чи бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя. Вони вважаються наймасовішим видом пінгвінів в Антарктиці (близько 7,5 млн пар) - розповіли науковці.

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Відео з пташенятами зробив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут, що розташований в районі "Вернадського". Цього року там народилося вже 15 чінстрапенят.

Як пояснили, українські полярники шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Відкладають 2 яйця, рідко – 1 чи 3. Трохи більше, ніж за місяць, з них з'являються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині..

Доповнення

Вчені додають, що на їхньому острові Галіндез антарктичні пінгвіни здебільшого гостюють, та й то - рідко. А от на Буті, який на 20 км північніше, гніздує їхня невеличка колонія.

Полярники зауважили, що саме тут одночасно гніздують усі 3 види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі.

Інколи українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят – це лише на Буті.

Нагадаємо

Українські полярники показали південнополярних поморників з пташенятами. Вчені зафільмували, як один з батьків повертається до гнізда та бере опіку над пташеням.

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