На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 7 июня установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1151.500272 грн;

Серебро - 12.784391 грн;

Платина - 712.445851 грн;

Палладий - 1159.555159 грн.

По сравнению с 6 июня курс всех металлов, кроме курса палладия и золота (курс которых упал) - вырос.