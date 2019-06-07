На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Национальный банк Украины на 7 июня 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 июня установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1151.500272 грн;
Серебро - 12.784391 грн;
Платина - 712.445851 грн;
Палладий - 1159.555159 грн.
По сравнению с 6 июня курс всех металлов, кроме курса палладия и золота (курс которых упал) - вырос.