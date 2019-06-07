На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Національний банк України на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 7 червня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1151.500272 грн;
Срібло — 12.784391 грн;
Платина — 712.445851 грн;
Паладій — 1159.555159 грн.
Порівняно з 6 червня курс усіх металів, окрім курсу паладію та золота (курс яких впав) — зріс.