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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Національний банк України на 7 червня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 7 червня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1151.500272 грн;

Срібло — 12.784391 грн;

Платина — 712.445851 грн;

Паладій — 1159.555159  грн.

Порівняно з 6 червня курс усіх металів, окрім курсу паладію та золота (курс яких впав) — зріс.

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