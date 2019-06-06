На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 6 июня установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1158.254405 грн;

Серебро - 12.744910 грн;

Платина - 706.511370 грн;

Палладий - 1166.263252 грн.

По сравнению с 5 июня курс всех металлов, кроме курса палладия и серебра (курс которых снизился) - вырос.