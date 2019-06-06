На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Национальный банк Украины на 6 июня 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 6 июня установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1158.254405 грн;
Серебро - 12.744910 грн;
Платина - 706.511370 грн;
Палладий - 1166.263252 грн.
По сравнению с 5 июня курс всех металлов, кроме курса палладия и серебра (курс которых снизился) - вырос.