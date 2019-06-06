На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Національний банк України на 6 червня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 6 червня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1158.254405 грн;
Срібло — 12.744910 грн;
Платина — 706.511370 грн;
Паладій — 1166.263252 грн.
Порівняно з 5 червня курс усіх металів, окрім курсу паладію та срібла (курс яких знизився) — зріс.