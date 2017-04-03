На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1078,750706;



Серебро - 15,689981;



Платина - 828,805812;



Палладий - 691,540271.



По сравнению со 2 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.