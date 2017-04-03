На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 2 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1078,750706;



Срiбло — 15,689981;



Платина — 828,805812;



Паладiй — 691,540271.



Порівняно з 2 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.