На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 30 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1115,046741;

Серебро — 14,673599;

Платина — 829,434616;

Палладий — 878,940138.

По сравнению с 29 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: золото и серебро подешевели, а стоимость платины и палладия стала больше.