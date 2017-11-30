На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національний банк України на 30 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 30 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1115,046741;
Срiбло — 14,673599;
Платина — 829,434616;
Паладiй — 878,940138.
Порівняно з 29 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото та срібло подешевшали, а вартість платини та паладію стала більшою.