На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 30 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1115,046741;

Срiбло — 14,673599;

Платина — 829,434616;

Паладiй — 878,940138.

Порівняно з 29 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото та срібло подешевшали, а вартість платини та паладію стала більшою.