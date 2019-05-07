На сегодня на территории Украины находится 8300 тонн непригодных агрохимикатов

"К сожалению, только из трех областей Украины поступили предложения о проведении работ по утилизации химических средств защиты растений. Подчеркиваю, что у нас на сегодня таких непригодных средств где 8300 тонн. Есть над чем работать в этом вопросе", - сказал Вакараш.



Он призвал Областные государственные администрации уделить внимание этому вопросу.



Как сообщал УНН, Минприроды обратилось в ЕС через некоторые пестициды.



Напомним, в Минприроды рассказали о гибели пчел от пестицидов.