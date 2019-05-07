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На сьогодні на території України знаходиться 8 300 тонн непридатних агрохімікатів

На сьогодні на території України знаходиться 8 300 тонн непридатних агрохімікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На сьогодні на території України знаходиться близько 8 300 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.

"На жаль, лише з трьох областей України надійшли пропозиції щодо проведення робіт з утилізації хімічних засобів захисту рослин. Наголошую на тому, що у нас на сьогодні таких непридатних засобів десь 8 300 тонн. Є над чим працювати в цьому питанні", - сказав Вакараш.

Він закликав Обласні державні адміністрації приділити увагу цьому питанню.

Як повідомляв УНН, Мінприроди звернулося до ЄС через деякі пестициди

Нагадаємо, у Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів.

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