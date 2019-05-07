На сьогодні на території України знаходиться 8 300 тонн непридатних агрохімікатів

"На жаль, лише з трьох областей України надійшли пропозиції щодо проведення робіт з утилізації хімічних засобів захисту рослин. Наголошую на тому, що у нас на сьогодні таких непридатних засобів десь 8 300 тонн. Є над чим працювати в цьому питанні", - сказав Вакараш.



Він закликав Обласні державні адміністрації приділити увагу цьому питанню.



Як повідомляв УНН, Мінприроди звернулося до ЄС через деякі пестициди.



Нагадаємо, у Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів.