На Софийской площади продолжают устанавливать главную новогоднюю елку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главную новогоднюю елку, которую вчера подняли на Софийской площади, до сих пор крепят на кострукции, передает корреспондент УНН.
Ствол елки вкрутили в центр кострукции железными балками, также по диаметру ее держат 8 железных тросов.
Как сообщили на месте представители Folk Ukraine, при транспортировке елка повредилась больше, чем ожидалось.
"Елка пострадала при переезде, но мы это исправим. Сейчас после закрепления конструкции по длине ствола мы разместим железные крепления для веток и прицепим их", - сообщили представители компании.
По их данным, в этом году елка рекордсменка - весит 10 тонн.
Как сообщал УНН, 6 декабря главная новогодняя елка Украины прибыла в Киев.
Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.