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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 80910 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109209 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127583 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105806 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107633 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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На Софийской площади продолжают устанавливать главную новогоднюю елку

На Софийской площади продолжают устанавливать главную новогоднюю елку

Киев  •  УНН

 • 27210 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главную новогоднюю елку, которую вчера подняли на Софийской площади, до сих пор крепят на кострукции, передает корреспондент УНН.

Ствол елки вкрутили в центр кострукции железными балками, также по диаметру ее держат 8 железных тросов.

Как сообщили на месте представители Folk Ukraine, при транспортировке елка повредилась больше, чем ожидалось.

"Елка пострадала при переезде, но мы это исправим. Сейчас после закрепления конструкции по длине ствола мы разместим железные крепления для веток и прицепим их", - сообщили представители компании.

По их данным, в этом году елка рекордсменка - весит 10 тонн.

Как сообщал УНН, 6 декабря главная новогодняя елка Украины прибыла в Киев.

Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.

Украинские Национальные Новости

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