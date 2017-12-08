На Софійській площі продовжують встановлювати головну новорічну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Головну новорічну ялинку, яку вчора підняли на Софійській площі, досі кріплять на кострукцію, передає кореспондент УНН.
Стовбур ялинки вкрутили у центр кострукції залізними балками, також по діаметру її тримають 8 залізних тросів.
Як повідомили на місці представники Folk Ukraine, при транспортуванні ялинка отримала більше пошкоджень, ніж очікувалось.
“Ялинка постраждала при переїзді, але ми це виправимо. Зараз після закріплення конструкції по довжині ствола ми розмістимо залізні кріплення для гілок та причепимо їх”, — повідомили представники компанії.
За їхніми даними, цього року ялинка рекордсменка - важить 10 тонн.
Як повідомляв УНН, 6 грудня головна новорічна ялинка України прибула до Києва.
Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.