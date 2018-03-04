На Собчак напали с криком "это за Жириновского"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На российского кандидата в президенты Ксению Собчак напал мужчина с криком “Это за Жириновского”, передает УНН со ссылкой на Twitter Собчак.
“Только что на меня напал человек. Толкнул — я упала, облил чем то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию”, — написала Собчак.
Позже она сообщила, что на вызов полицию не приехала.
“Задержала нападавшего личная охрана Горбачева и дворца,” — добавила она.
Также она сообщила, что нападавшего зовут Алан Дзуцев.
Напомним, в ходе предвыборных дебатов кандидатов на пост президента РФ на телевидении Ксений Собчак облила водой кандидата Владимира Жириновского.
Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.