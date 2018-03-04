На Собчак напали з криком "це за Жириновського"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На російського кандидата в президенти Ксенію Собчак напав чоловік з криком "Це за Жириновського", передає УНН з посиланням на Twitter Собчак.
"Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув - я впала, облив чимось з криком "це за Жириновського". Викликали міліцію", - написала Собчак.
Пізніше вона повідомила, що на виклик російські правоохоронці так і не приїхали.
"Затримала нападника особиста охорона Горбачова і палацу," - додала вона.
Також вона повідомила, що нападника звуть Алан Дзуцев.
Нагадаємо, в ході передвиборних дебатів кандидатів на пост президента РФ на телебаченні Ксенія Собчак облила водою кандидата Володимира Жириновського.
Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув -я впала, облив ніж то з криком «це за Жириновського» Викликали міліцію.- Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.