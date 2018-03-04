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На Собчак напали з криком "це за Жириновського"

На Собчак напали з криком "це за Жириновського"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На російського кандидата в президенти Ксенію Собчак напав чоловік з криком "Це за Жириновського", передає УНН з посиланням на Twitter Собчак.

"Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув - я впала, облив чимось з криком "це за Жириновського". Викликали міліцію", - написала Собчак.

Пізніше вона повідомила, що на виклик російські правоохоронці так і не приїхали.

"Затримала нападника особиста охорона Горбачова і палацу," - додала вона.

Також вона повідомила, що нападника звуть Алан Дзуцев.

Нагадаємо, в ході передвиборних дебатів кандидатів на пост президента РФ на телебаченні Ксенія Собчак облила водою кандидата Володимира Жириновського.

Тільки що на мене напав чоловік. Штовхнув -я впала, облив ніж то з криком «це за Жириновського» Викликали міліцію.

- Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.

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