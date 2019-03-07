На скользкой дороге автомобиль врезался в ограждение, пять травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Тернопольской области на скользкой дороге автомобиль занесло и он врезался в бетонное ограждение дома, из-за чего травмированы пятеро человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, ДТП произошло в Кременце сегодня ночью, около 2:30.
"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением на скользкой дороге. В результате - автомобиль занесло, и он врезался в бетонное ограждение дома. Далее легковушку по инерции отбросило, и она перевернулась на бок", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пять человек получили травмы. Среди них - двое несовершеннолетних девочек.
"Скорую вызвал сам водитель, а уже после того, как пассажиров забрали медики, он покинул место происшествия. В полицию пришел через несколько часов. Говорит, что испугался и поэтому сбежал", - отметили в полиции.
У пассажиров - ушибы и другие телесные повреждения. Двое из них госпитализированы в травматологическое отделение. У водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 УК Украины.
Напомним, на Прикарпатье произошла тройная ДТП, в результате которого погиб один человек и шесть травмированы.