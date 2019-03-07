На слизькій дорозі автівка врізалася в огорожу, п'ять травмованих

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Тернопільській області на слизькій дорозі автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку, через що травмувалися п'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.