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На слизькій дорозі автівка врізалася в огорожу, п'ять травмованих

На слизькій дорозі автівка врізалася в огорожу, п'ять травмованих

Київ • УНН

 • 9974 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Тернопільській області на слизькій дорозі автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку, через що травмувалися п'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, ДТП сталася у Кременці сьогодні вночі, близько 2:30.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням на слизькій дорозі. В результаті - автівку занесло, і вона врізалася в бетонну огорожу будинку. Далі легківку за інерцією відкинуло, і вона перекинулася на бік", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми. Серед них - двоє неповнолітніх дівчат.

"Швидку викликав сам водій, а вже після того, як пасажирів забрали медики, він покинув місце події. До поліції прийшов за кілька годин. Каже, що злякався і тому втік", - зазначили в поліції.

У пасажирів – забої та інші тілесні ушкодження. Двох з них госпіталізували в травматологічне відділення. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статтею 286 КК України.

Нагадаємо, на Прикарпатті сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинула одна людина і шість травмовано.

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