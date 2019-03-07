На слизькій дорозі автівка врізалася в огорожу, п'ять травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Тернопільській області на слизькій дорозі автівку занесло і вона врізалася в бетонну огорожу будинку, через що травмувалися п'ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, ДТП сталася у Кременці сьогодні вночі, близько 2:30.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням на слизькій дорозі. В результаті - автівку занесло, і вона врізалася в бетонну огорожу будинку. Далі легківку за інерцією відкинуло, і вона перекинулася на бік", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми. Серед них - двоє неповнолітніх дівчат.
"Швидку викликав сам водій, а вже після того, як пасажирів забрали медики, він покинув місце події. До поліції прийшов за кілька годин. Каже, що злякався і тому втік", - зазначили в поліції.
У пасажирів – забої та інші тілесні ушкодження. Двох з них госпіталізували в травматологічне відділення. У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
Подію внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статтею 286 КК України.
Нагадаємо, на Прикарпатті сталася потрійна ДТП, внаслідок якої загинула одна людина і шість травмовано.