На складах в Киеве, где произошел масштабный пожар, не работала система пожаротушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На складах в Киеве, где произошел масштабный пожар, не работала система пожаротушения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
"Там, где начался пожар, была даже система пожаротушения, которая стоит много денег, но она не работала", - отметили в пресс-службе.
В ГЧСЧ добавили, что также из-за отсутствия наружного противопожарного водоснабжения на территории объекта, пожарные подключались к гидрантам, которые принадлежат "Дарынку".
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что не планируют пожарных проверок в районе.
"Мы знаем, где у нас есть пожарные гидранты по всему городу Киев, у нас есть карта", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 2 февраля в 11:52 в оперативно-координационном центре Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 4-этажном складской здания на ул. Червоноткацькiй, 69. В 23:03 спасатели локализовали пожар на площади 10500 кв. м.
3 февраля в 14:28 масштабный пожар на складах в Киеве удалось ликвидировать.
На месте происшествия работало 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 спасателей.
Как сообщал УНН, за масштабного пожара на складах в Киеве открыли производство.