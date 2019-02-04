На складах у Києві, де сталася масштабна пожежа, не працювала система пожежогасіння

"Там, де розпочалася пожежа, була навіть система пожежогасіння, яка коштує багато грошей, але вона не працювала", - зазначили у прес-службі.

У ДСНС додали, що також через відсутність зовнішнього протипожежного водопостачання на території об'єкту, вогнеборці під’єднувалися до гідрантів, які належать "Даринку".



Крім того, у прес-службі повідомили, що не планують пожежних перевірок у районі.



"Ми знаємо, де у нас є пожежні гідранти по всьому місту Київ, у нас є карта", - зазначили у прес-службі.



Нагадаємо, 2 лютого об 11:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в 4-поверховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69. О 23:03 рятувальники локалізували пожежу на площі 10500 кв. м.

3 лютого о 14:28 масштабну пожежу на складах у Києві вдалося ліквідувати.

На місці події працювало 35 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 137 рятувальників.



Як повідомляв УНН, через масштабну пожежу на складах у Києві відкрили провадження.