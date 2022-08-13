На востоке Украины сбили российский штурмовик Су-25

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"За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10, из них один ночью, и штурмовик Су-25", - сообщили в группировке Объединенных сил.

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Так, сегодняшнее утро зенитчики начали с уничтожения БПЛА типа "Орлан-10", корректировавшего огонь артиллерии противника. "Теперь оккупантский металлолом никогда не будет беспокоить украинское небо и навсегда останется в украинской земле", - добавили в группировке.

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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,4 тыс. человек, 1856 танков и сотен единиц военной техники.