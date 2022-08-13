На сході України збили російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українські військові збили на сході України російський штурмовик Су-25 та 4 безпілотники типу "Орлан-10", повідомили в угрупованні Об'єднаних сил, пише УНН.
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"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25", - повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.
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Так, сьогоднішній ранок зенітники розпочали зі знищення БПЛА типу "Орлан-10", який корегував вогонь артилерії противника. "Тепер окупантський металолом ніколи не бентежитиме українське небо та назавжди залишиться в українській землі", - додали в угрупуванні.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,4 тис. осіб, 1856 танків та сотень одиниць військової техніки.