Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43,4 тис. окупантів та ще сім ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,4 тис. осіб, 1856 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1856 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 4115 (+7),
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- артилерійських систем – 978 (+3),
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- РСЗВ - 261 (+0),
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- засобів ППО - 136 (+0),
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- літаків – 233 (+0),
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- гелікоптерів – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),
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- крилатих ракет - 187 (+2),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15),
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- спеціальної техніки - 91 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у своєму новому зведенні повідомив, що українські захисники відбили ворожий наступ на південному, Бахмутському, Авдіївському напрямках та в районі селищ Сторожеве-Новосілка на заході Донеччини.