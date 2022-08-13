Українські захисники відбили ворожий наступ на південному, бахмутському, авдіївському напрямках та в районі селищ Сторожеве-Новосілка, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Генштаб у своєму новому зверненні повідомив, що Українські захисники відбили ворожий наступ на південному, бахмутському, авдіївському напрямках та в районі селищ Сторожеве-Новосілка на заході Донеччини. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 171 доба російського вторгнення в Україну.
Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.
На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки.
Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.
Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.
У напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.
Нагадаємо
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські військові обстріляли два райони міста.