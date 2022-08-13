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Украинские защитники отразили враждебное наступление на южном, бахмутском, авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка, - Генштаб

Киев • УНН

 • 236131 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Генштаб в своем новом обращении сообщил, что Украинские защитники отразили враждебное наступление на южном, бахмутском, авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка на западе Донбасса. Об этом информирует УНН.

Украинские защитники отразили враждебное наступление на южном, бахмутском, авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка, - Генштаб

Детали

Начались 171 сутки российского вторжения в Украину.

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Грэмьяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекамянского и Григоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

В направлении Сторожево – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские военные обстреляли два района города.

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